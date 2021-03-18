Джакарта, , 14:10 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе с наркотиками Индонезии рассказали о возможности ослабления в стране правил употребления марихуаны в медицинских целях, сообщает CNN Indonesia.

Проблема употребления марихуаны станет одной из тем для обсуждения.

Организация Объединенных Наций исключила марихуану из списка незаконных и опасных наркотиков. Затем 48 американских штатов согласились на использование марихуаны в медицинских целях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, за сутки в Индонезии выявили 6570 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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