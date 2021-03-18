Москва, , 14:10 — REGNUM Технически сотовые операторы, конечно, могут передать Роскомнадзору метаинформацию об услуге передачи данных (время сеанса связи, тип информации — SMS, голос или мультимедия и т.п.). Поскольку операторы обязаны будут предоставить эту информацию в течение трёх дней с получения запроса, новые обязанности не должны создавать для них авральных ситуаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Важной деталью могут оказаться сроки — как долго операторы должны хранить такую информацию (с момента вступления постановления в силу) — год, два или бессрочно.

Но главный вопрос для операторов, конечно, заключается в том, чтобы уследить, чтобы требования не противоречили друг другу, то есть, чтобы не сложилось так, что закон требует сохранять тайну связи, а постановление требовало её нарушать. Иначе оператор окажется виноват по определению.

Что касается «серых» карт, то вряд ли конечным пользователем информации будет сам Роскомнадзор, ведь не он будет ловить злоумышленников. В феврале обсуждался законопроект, который позволил бы получать похожую информацию от операторов силовикам.

Тогда тоже пояснялось, что тайна связи защищает содержание информации, но не условия её создания и передачи. Возможно, тот проект продвигается не быстро, поэтому возникла необходимость в промежуточных решениях.

В пояснительной записке говорится о том, что «серые» карты могут использоваться для ложных звонков об угрозах минирования. Если создающий угрозы звонок осуществляется с карты, которая формально принадлежит какой-нибудь фирме, а не тому, кто ею пользуется, то правоохранительным органам не удастся установить подлинный источник сообщения (коммуниканта).

В этом состоит привлекательность серых карт для осуществления таких звонков. Информация о формальном владельце карты вряд ли тут полезна, ведь звонит не он.

Геолокационные данные, наоборот, в этом плане гораздо полезнее, как для идентификации источника, так и для обоснования, что он использует именно «серую» карту. И если местоположение звонящего станет известно, то, конечно, «серые» карты потеряют свою привлекательность для подобного использования.

Возникающие риски вполне традиционны для информационного общества. Информацией о нас владеют все вокруг ‑ и банки, и интернет-порталы, и ретейл.

Каждый из нас, наверное, раз в день снимает трубку и слышит простуженный голос, обращающийся по имени и отчеству, уточняющий местоположение и предлагающий в том или ином контексте раскрыть данные или кошелёк, а то и открыть дверь «мастеру» или «специалисту для проверки».

Когда данные о наших звонках циркулируют между ведомствами (а это легко предположить), возрастает вероятность, что они однажды достанутся мошенникам», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор планирует получать от операторов сотовой связи личные данные об абонентах, а также совершенных ими звонках и отправленных сообщениях.

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