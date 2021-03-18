Берлин, , 14:08 — REGNUM

Председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке назвал «шокирующей новостью» выпад президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении на телевидении, Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России «убийцей».

"В интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Какая шокирующая новость! Я никогда не слышал таких ужасных заявлений от высокопоставленных государственных чиновников, даже во время холодной войны. Не знаю, возможно, это еще один признак старческого слабоумия Байдена, но больше похоже на спланированное нападение на Россию. Кажется, это бесплодная попытка дискредитировать российского лидера и посеять рознь в российском обществе, чего Западу столько раз не удавалось сделать, и последний пример — дело господина Навального. Также давайте не будем забывать, что коронавирусный кризис показывает, что российский режим, всегда клеймившийся Западом как коррумпированный и неэффективный, на самом деле сумел справиться с ситуацией намного лучше, чем так называемые «демократические» страны. Сюда относится и массовое производство высококачественной вакцины, которая является конкурентом №1 американской вакцины. На этом фоне США в очередной раз усилили давление на Россию, достигнув дна. Тем не менее, я уверен, что им не удастся подорвать стабильность в России, поскольку российские граждане продолжают доверять Путину», — заявил Фолькер Чапке.

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