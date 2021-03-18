Кош-Агачский район, Алтай, , 14:07 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Столько же было выявлено накануне, 17 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, среди заразившихся шесть детей.

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Лидером по приросту стал Кош-Агачский район, где выявлено сразу девять новых случаев. Также диагноз подтвердился у жителей Онгудайского, Турочакского, Шебалинского районов и у одного горно-алтайца.

«Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у двух человек — симптомы пневмонии», — отметили вштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения в республике за весь период пандемии достигло 16 513. Выздоровели к настоящему времени 16 201 человек. Скончались 216 пациентов с COVID-19.

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