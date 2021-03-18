Москва, , 14:07 — REGNUM В России будет продолжена активная поддержка волонтёрского движения. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«В период пандемии, тяжёлых испытаний прошлого года, да и сейчас ещё далеко не всё завершено, этот период показал, насколько востребовано волонтёрское движение, ещё раз показал на самом остром участке», — заявил Путин.

«Хотя и до этого, и в период подготовки проведения Чемпионата мира по футболу, и Олимпийских игр, и по другим направлениям — не только в спорте, но и в культурной, политической жизни, — мы всегда прибегаем к помощи волонтёров. И они всегда наилучшим образом себя проявляют», — указал он.

По его словам, особенно это характерно для социальной сферы.

«Если у чиновника что-то на душе зачерствело, то у волонтёра душа нараспашку. Это чрезвычайно важно для страны, для формирования нашего национального характера», — подчеркнул президент.