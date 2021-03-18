Барнаул, , 14:06 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня, 18 марта, температура воздуха составляет — 6 — 10 °C, уже 20 марта ожидается аномальное потепление. По данным CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», именно в это время в Сибири произойдет смена воздушных масс.

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«Выход сырого и ветреного циклона на юг Сибири принесет к 20 марта аномальное тепло. Ожидается, что в Кемеровской области температура воздуха в теплом секторе циклонического вихря местами повысится до +12°С, в Алтайском крае до +15°С. При этом в малооблачном антициклоне в Республике Хакасия воздух также прогреется до +12°С», — отмечают синоптики.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, ссылаясь на данные об особенностях климата в России в 2019 году, подготовленного Росгидрометом, сообщил «Взгляду», что в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах. Согласно подсчетам, за десятилетие глобальная температура выросла на 0,18 градуса.