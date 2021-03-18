Эр-Рияд, , 14:05 — REGNUM «Формула-1» представила схему городской трассы «Джидда» в Саудовской Аравии, где пройдёт один из этапов чемпионата. Об этом 18 марта сообщается на странице «королевских гонок» в Instagram.

Отмечается, что длина трассы составляет 6,175 км. «Джидда» будет самой длинной из городских трасс, представленных «Формуле-1», и второй по протяжённости во всём календаре — длиннее только бельгийская «Спа-Франкоршам» (7,004 км).

Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина составит от 11 до 15 метров. В среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч.

Гран-при Саудовской Аравии впервые пройдёт в 2021 году — с 3 по 5 декабря.

https://www.instagram.com/p/CMjeWdYH2Tf/