Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Администрация нового президента США Джо Байдена собирается работать с Азербайджаном для достижения мира в регионе. Об этом 18 марта говорится в поздравлении американского лидера азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Навруз (праздник весны — ред.), обнародованному на сайте лидера Азербайджана.

«Моя администрация будет работать с Азербайджаном в решении вызывающих общее беспокойство вопросов, связанных с безопасностью и региональным миром», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе США привержены оказанию содействия сторонам конфликта для достижения долгосрочного мирного урегулирования в регионе и поощрению примирения Армении с Азербайджаном.

Кроме того, в послании президента США отмечается, что его администрация выступает в поддержку усилий Баку по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей в Каспийском море.

«США намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества», — добавляется в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Армения и Азербайджан после того, как при посредничестве России закончились военные действия в Нагорном Карабахе, могут переходить к налаживанию двустороннего диалога.