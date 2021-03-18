Майкоп, , 14:05 — REGNUM В режиме видеоселектора полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов провел совещание «О мерах по предотвращению и ликвидации ЧС, в том числе связанных с ландшафтными (природными) пожарами и паводками, в регионах ЮФО».В работе совещания приняли участие представители федеральных органов власти, руководители субъектов округа.

Адыгею на мероприятии представил глава республики Мурат Кумпилов. От региона также присутствовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, члены правительства и представители правоохранительных органов и МЧС.

Открывая заседание, Владимир Устинов отметил, что президент России Владимир Путин требует глубоко и системно проанализировать ситуацию по пожарам и подтоплениям, обеспечить устранение недостатков и просчетов в работе органов исполнительной власти по их предупреждению.

«В 2020 году количество природных пожаров в нашем округе возросло в общем на 15 процентов — их число достигло 37,5 тысяч. В истекшем году зарегистрировано 318 лесных пожаров, что на 31 процент выше, чем в предыдущие годы. Слабо ведется противопожарная работа на особо охраняемых, природных и заповедных территориях», — сказал Владимир Устинов.

В данной сфере особо подчеркнута необходимость строгого контроля за выполнением природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, привлечением к уголовной ответственности виновных лиц, возмещением материального ущерба и устранением нарушений.

Говоря о паводках, полпред президента РФ в ЮФО отметил, что, по оценкам специалистов, в 2021 году ожидается половодье на реках Дон, Волга и Кубань. Серьезные задачи стоят в сфере содержания и ремонта гидротехнических сооружений. В округе насчитывается 910 бесхозных дамб, и решение вопроса по постановке их на баланс должно стоять в приоритете у глав территорий.

В ходе заседания выступили заместитель министра по делам ЧС и ГО России Илья Денисов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, начальник департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО Ольга Заболотная, а также руководители администраций Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей. Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поручил сформировать пакет документов с предложениями регионов по обсужденным темам, который будет представлен в федеральный центр.

Напомним, что на территории Адыгеи функционирует федеральная противопожарная служба, в составе которой 15 пожарных подразделений (544 человека), а также противопожарная служба Республики Адыгея, состоящая из двух пожарных частей (43 человека). На вооружении обеих служб находится 73 единицы техники. Кроме того, создано 65 общественных объединений добровольной пожарной охраны с личным составом, насчитывающим около тысячи человек.

На сегодняшний день все образовательные и дошкольные учреждения Адыгеи оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения. По результатам рейдов в 235 домовладениях, где проживают многодетные семьи с низким достатком, установлены пожарные извещатели. На обеспечение пожарной безопасности в 2020 году было выделено свыше 24 млн рублей, в 2021-м — более 28 млн рублей.

В рамках мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводков в Адыгее проведены работы на общую сумму более 110 млн рублей. Построены и отремонтированы защитные дамбы на реках Лаба, Фарс, Псенафа и Белая, расчищено русло реки Гиага в Майкопском районе. В рамках инвентаризации гидротехнических сооружений ведется работа по постановке на баланс 41 бесхозной дамбы. В апреле под руководством МЧС России на территории республики запланированы командно-штабные учения. В соответствии с планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период сформирована соответствующая группировка сил и средств.

По итогам совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал ряд поручений представителям органов власти.

«Перед нами руководством страны и ЮФО поставлены конкретные задачи, нацеленные на минимизацию ЧС, связанных с пожарами и паводками. В этом направлении регионом проведен значительный объем работ. Тем не менее, нам важно исключить возможные риски. Необходимо провести инспекцию всех гидротехнических сооружений в преддверии паводкоопасного сезона. Для нас эффективным инструментом решения поднятых вопросов является реализация республиканской программы «Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС», — подчеркнул Мурат Кумпилов.