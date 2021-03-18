Новосибирск, , 14:04 — REGNUM В Новосибирске С 19 апреля по 24 мая введут временное ограничение движения большегрузов по дорогам общего пользования. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности городских дорог в весенний период, подчеркнули в мэрии города.

В администрации муниципалитета уточнили, что временное ограничение устанавливается для транспортных средств: с нагрузкой на ось более 6 тонн; с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы.

При этом ограничения не распространяется на международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.