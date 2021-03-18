Дзержинский район, Калужская область, , 14:44 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы исправительной колонии, которая обвинена в совершении шести преступлений, связанных с превышением должностных полномочий, и взяточничестве. Об этом 18 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в августе 2020 года, находясь при исполнении должностных обязанностей, женщина дважды пронесла на территорию закрытого учреждения посылки с запрещёнными к использованию средствами мобильной связи и коммуникации. Сотрудница колонии передавала эти предметы осужденному, за что получала от него деньги с помощью электронной системы перевода платежей. В декабре 2020 года, действуя по аналогии с предыдущими преступлениями, женщина также пронесла посылку на режимную территорию исправительной колонии с целью передачи осужденному, который, согласно договоренности между ними, обещал заплатить ей 15 тысяч рублей. Противоправные действия были пресечены сотрудниками УСБ УФСИН России по Калужской области.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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