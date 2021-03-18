Пермь, , 14:02 — REGNUM В Пермском крае судебные приставы, согласно решению суда, изъяли из семьи четверых детей в возрасте от одного года до восьми лет, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, семья считается неблагополучной. Родители имеют физические и психические отклонения, склонны к суициду. По причине заболеваний, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей, суд ограничил супругов в родительских правах и вынес постановление об изъятии детей.

Сейчас пятилетний мальчик и три девочки в возрасте одного года, четырех и восьми лет переданы органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства.

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