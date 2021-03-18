Москва, , 14:01 — REGNUM По итогам общения президента РФ с представителями общественности Крыма будет проведено специальное совещание. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

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«С учётом итогов (встречи) и ваших предложений будет проведено специальное совещание: обсудим с руководителями правительства России, регионов насущные вопросы развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — заявил Путин.