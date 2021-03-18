Цхинвал, , 14:01 — REGNUM Посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев выступил сегодня с заявлением, которое полностью приводится ниже:

«Сегодня в Южной Осетии отмечают скорбную дату. 18 марта исполняется 30 лет одной из чудовищных трагедий в новейшей истории нашего народа. 30 лет назад в районе югоосетинского села Еред, грузинскими вооруженными формированиями была блокирована колонна с гражданскими лицами, следовавшая в город Цхинвал. 12 осетин подверглись зверским пыткам, а после были заживо захоронены в окрестностях данного села. Совершенно очевидно, что данное деяние является тягчайшим преступлением против человечности, не имеющим срока давности, признанным мировым сообществом.

Оно было совершено лицами, с которыми мы бок о бок жили вместе на протяжении 70 лет в единой стране. Воспитывались общим идейным ценностям, где нацизм был тягчайшей и позорнейшей идеологией. Свежи были еще воспоминания старших поколений и участников Великой отечественной войны — очевидцев трагедии Холокоста, Хатыни, Бабьего Яра… Они освобождали оставшихся в живых пленных и мирных граждан из нацистских концлагерей. Отцы и деды этих нелюдей, сотворивших преступление в селе Еред, также боролись с нацизмом, как и представители всех народов бывшего СССР, и никто не ожидал, что потомки героев-фронтовиков, борцов с фашизмом, сотворят подобное. Тем не менее, эта страшная идеология человеконенавистничества, к сожалению, тлела в сердцах этих людей, поскольку за такое короткое время невозможно переформатировать сознание нормального, здравомыслящего человека.

Нацизм стал основой политики государственного терроризма, проводимой правительством Грузии в отношении осетинского народа, абхазского народа, а также других малочисленных этносов. Корни этого этого ужасного явления уходят в начало XX века, когда вооруженными формированиями грузинской т.н. демократической республики, под командованием В. Джугели была уничтожена и сожжена Южная Осетия, а народ был вынужден спасаться в России.

История вновь повторилась в конце XX — начале XXI веков с приходом к власти под националистским лозунгом «Грузия — для грузин» З. Гамсахурдия, повлекшем такие чудовищные преступления, как Ередская трагедия, трагедия на Зарской дороге, трагедия в селе Тлиакана. Она нашла продолжение во время правления идейного террориста М. Саакашвили в 2008 году, от преступной политики которого во время августовских событий погибли тысячи мирных граждан, в том числе российские миротворцы. Мы не должны забывать и о десятках погибших и пропавших без вести осетин, которые, собственно, проживали во внутренних районах Грузии, и не имели отношения к событиям в Южной Осетии. Они стали жертвами просто потому, что были иной национальности, не грузинами. С этой страшной идеологией, которую, в том числе, исповедают в современной Грузии, необходимо решительно бороться, ибо ненаказанность порождает новые трагедии, новые погубленные безвинные души. Следует отметить, что мы до сих пор не услышали от своего южного соседа ни слов покаяния, ни сожаления, ни сострадания».

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