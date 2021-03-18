Тюмень, , 14:00 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 79 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 марта коронавирусом заразились 32 734 человека. Выздоровели 30 842 человека, скончались 340 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).