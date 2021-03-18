Турочакский район, Алтай, , 14:00 — REGNUM Власти Республики Алтай выступили против проекта по добыче золота на месторождении «Брекчия» на реке Чуря в Турочакском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 2005 году лицензию на его разработку получила компания «Алтайская корона».

Позже лицензия была продлена до декабря 2021 года. Однако до настоящего времени добыча здесь не началась, поскольку компании отказали в аренде лесного участка. Местные жители опасаются, что при начале разработки пострадает экосистема.

В связи с этим власти региона вынесли вопрос на публичные слушания, которые назначены на 28 апреля. По словам главы республики Олега Хорохордина, они не могут поставить под угрозу загрязнения Телецкое озеро.

«Лично беру процедуру слушаний под контроль, мы проводим их именно для того, чтобы золотодобытчики убедились, что это месторождение разрабатывать они не будут. После общественных слушаний я планирую обратиться в Роснедра с просьбой об отзыве лицензии у компании», — отметил он.

Напомним, ранее золотодобытчиков не раз уличали в загрязнении водоёмов Горного Алтая. В частности, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года сотрудники прокуратуры установили факт загрязнения воды в реке Пушта взвешенными веществами и нефтепродуктами в процессе добычи россыпного золота.

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