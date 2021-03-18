Москва, , 13:59 — REGNUM Проведение массовых мероприятий является зоной ответственности властей в регионах. Это же касается прошедшего несанкционированного митинга, который состоялся в Чечне 17 марта, прокомментировал событие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий — это абсолютная прерогатива региональных властей, а не федерального центра».

Напомним, в центре Грозного 17 марта прошел многолюдный митинг, в котором приняли участие родители погибших сотрудников правоохранительных органов. Они высказали возмущение публикациями «Новой газеты» об участии полка ППС имени Ахмата Кадырова в массовых задержаниях и внесудебных казнях в Чечне.

Участники митинга обратились к президенту РФ с просьбой о принятии мер в отношении журналистов издания, которые, по их мнению опорочили честь их сыновей, победивших террористов на территории Чечни.

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