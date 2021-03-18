Бразилиа, , 13:59 — REGNUM

Иностранные политики крайне негативно оценивают выпад президента США Джо Байдена в сторону президента России Владимира Путина. Напомним, в беседе с журналистом телеканала ABC, Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России «убийцей».

Энрике Домингес. "США продолжают изобретать невидимых врагов в попытке оправдать собственные проблемы, как делал Дон Кихот в своей борьбе против ветряных мельниц», считает исполнительный директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС

«Джон Байден, оскорбивший Владимира Путина, закрывает глаза на бесчисленные жертвы, спровоцированные «американским образом жизни» В самих Штатах полиция убивает афроамериканцев, граждане не имеет доступа к государственной системе здравоохранения, а протестующие избиваются до полусмерти репрессивными силами правительства. И даже в других странах мы не в безопасности: военная машина США не щадит даже детей, как мы увидели на примере Сирии, а к интервенционистской политике даже в разгар пандемии не добавляется солидарность, ведь США мешают странам, например, Бразилии, покупать российскую вакцину, чтобы спасать жизни. Республиканцы или демократы, это неважно. Количество жертв по всему миру беспрестанно растет, и, возможно, именно поэтому Джо Байден предпочитает показывать пальцем на других», — подчеркнул Энрике Домингес на своей странице в социальной сети.

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