Москва, , 14:06 — REGNUM TikTok-блогер Даня Милохин приобрел машину, стоимость которой превышает 10 млн рублей. 19-летний блогер 18 марта опубликовал фотографию автомобиля в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CMjRy8jHuxy/

Даня приобрёл автомобиль Mercedes-Maybach S класса. С покупкой блогера уже поздравили Ольга Бузова, Карина Кросс, Клава Кока и Юлианна Караулова.

ИА REGNUM напоминает, что Даня Милохин — российский TikTok-блогер, рэп-исполнитель и музыкант. Даня стал победителем премии GQ в номинации «Открытие года» в 2020 году.

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