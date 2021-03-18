Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM С 18 марта в Петербурге после снятия ограничений возобновились торжественные церемонии регистрации новорожденных. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов при посещении нового здания ЗАГС Красносельского района. Там он поздравил три семьи с рождением детей и вручил родителям новых петербуржцев памятный знак «Родившемуся в Санкт-Петербурге».

Ранее многие жители Красносельского района старались записаться на регистрацию брака или рождения ребенка в другие ЗАГСы, потому что старое помещение в этом районе не удовлетворяло потребностям жителей. В новом здании ЗАГС Красносельского района есть торжественный зал, широкая парадная лестница, просторные комнаты жениха и невесты, гостиные, банкетный зал и зимний сад.

«Сегодня праздник и у Красносельского отдела ЗАГС. В новом здании он начал работать с 13 января. Сегодняшняя церемония — первое торжественное событие в этих стенах», — сказал Александр Беглов. Предыдущий раз новый ЗАГС в Петербурге открывали в 2010 году.