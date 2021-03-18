Москва, , 13:58 — REGNUM В период, когда Крым входил в состав Украины, большинство проблем полуострова практически никак не решалось. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

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«Вы сами хорошо знаете, сколько всего ещё нужно построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия! Многие из них фактически не решались и находились в загоне все эти годы. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры» — заявил Путин.

«Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее навёрстывать время, двигаться вперёд, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей», — указал президент.