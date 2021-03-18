Новосибирск, , 13:58 — REGNUM В Новосибирскую область на сегодняшний день поступили 94 262 дозы вакцин против коронавируса. В ближайшее время ожидаются поставки новых партий.

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Согласно официальным данным, прививки от коронавируса поставили уже 89 215 новосибирцев. Из них 54 732 человека — двукратно.

В настоящее время на территории региона развернут 71 пункт вакцинации против COVID-19. Сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике. Также работают выездные бригады медиков.