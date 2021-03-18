Москва, , 13:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о включении действующего председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в новый состав ЦИК по президентской квоте. Вопрос ему 18 марта задали журналисты.

Представитель Кремля напомнил, что соответствующий документ президента ещё не вышел. О решении главы государства Владимира Путина станет известно, как только его администрация выпустит это документ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте заканчиваются полномочия действующего состава ЦИК, которая состоит из 15 членов. По пять членов ЦИК назначают президент, Совет федерации и Госдума. Свои полномочия члены комиссии исполняют по пять лет. Памфилову назначили председателем Центризбиркома 28 марта 2016 года.

Читайте также: Глава ЦИК предложила экс-главе избиркома Томской области место советника