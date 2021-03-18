Москва, , 13:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству иностранных дел вопрос об ожиданиях от консультаций по вопросу мирного урегулирования в Афганистане, которые состоятся в Москве.

«Ни администрация президента, ни президент не принимают участия в этих переговорах. Это уровень министерства иностранных дел. Я рекомендую туда обращаться», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Москве состоится конференция по урегулированию ситуации в Афганистане. Консультации пройдут в формате расширенной тройки: Россия, Китай, США и Пакистан. Приглашение получили представители правительства Афганистана и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).