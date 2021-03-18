Киев, , 13:58 — REGNUM Сотрудники полиции в Киеве задержали лиц, подозреваемых в торговле поддельными документами об отсутствии COVID-19. Об этом сообщила 18 марта пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщается, один из участников сообщества предлагал лицам, желающим поехать за границу, сделать соответствующую справку. Цена вопроса — от 900 до 1500 гривен или $32−54. Второй подозреваемый, работник одной из частных лабораторий Киева, мог изготавливать поддельные справки без проведения соответствующего теста.

Как отметили в пресс-службе, с февраля по март 2021 года злоумышленники могли изготовить 80 поддельных справок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта в городе вводится строгий карантин, а также перечислил ограничения, которые вступят в силу.

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