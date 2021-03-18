Томск, , 13:57 — REGNUM Прививку от COVID-19 в Томской области сделали уже 34 507 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в областной администрации.

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Уточняется, что двумя компонентами вакцины привиты 20 695 человек. 12 008 человек из числа вакцинированных — старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Томской области подтверждено 30 982 случая заражения коронавирусом, выздоровели 29 679 человек.

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