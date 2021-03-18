Чебоксары, , 13:56 — REGNUM Состояние 11-летнего мальчика в Чувашии, который упал с большой высоты, оценивается как крайне тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

По данным ведомства, мальчик упал с крыши многоэтажного дома, на место происшествия прибыла реанимационная бригада. Ребёнка эвакуировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

«Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло сегодня, 18 марта, в Новочебоксарске. По предварительным данным правоохранителей, ребёнок выпал из окна 25-го этажа, падение пришлось на транспортное средство. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В надзорном ведомстве отмечают, что семья является благополучной, на учёте в органах профилактики не состояла.

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