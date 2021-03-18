Нур-Султан, , 13:54 — REGNUM Депутаты сената Казахстана одобрили протокол к соглашению Содружества Независимых Государств (СНГ) о борьбе с хищением транспортных средств, сообщили в пресс-службе верхней палате парламента.

Документ представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, документ подписан главами России, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии.

Министр отметил, что основной целью закона является защита прав владельцев похищенного автотранспорта. Согласно протоколу, стороны должны ответить на запрос о хищении на протяжении одного месяца. Ранее срок не был установлен.

Кроме того, участники соглашения будут обмениваться сведениями об автотранспортных средствах.