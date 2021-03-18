Самара, , 13:57 — REGNUM Женщину осудили за истязание своей малолетней дочери в Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что с октября 2018 года по июнь 2019 года в Тольятти обвиняемая исполняла свои родительские обязанности ненадлежащим образом: она постоянно била девочку 2016 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Суд приговорил подсудимую к трем годам семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Ранее, отец ребенка был осужден за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) к лишению свободы сроком на 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти подсудимый на протяжении семи месяцев постоянно избивал свою падчерицу. Летом прошлого года он, находясь в нетрезвом состоянии, избил ребенка. В результате девочка получила не совместимые с жизнью травмы.

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