Москва, , 13:53 — REGNUM США после выступления и угроз Джо Байдена оказались в крайне невыгодном положении. Россия не может себе позволить не реагировать на такие высказывания американского президента, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«Прозвучи такие заявления от сенатора или министра, как это происходило раньше, можно было бы обойтись заявлением МИДа. Но в данном случае обвинения и угрозы прозвучали из уст первого лица государства.

В то же время, российская сторона не заинтересована в эскалации конфликта, особенно в ситуации, когда все усилия брошены на преодоление пандемии и восстановление экономики.

Поэтому выбрана ограниченная, но довольно жесткая мера — отзыв посла для консультаций. Такое в российской и советской истории случалось крайне редко.

Официальные заявления российской стороны носят сдержанный характер. Американцам дают возможность разрядить ситуацию, например, сообщив, что президента неверно поняли.

Но такое заявление всё равно требует извинений, хотя бы от аппарата Байдена. А в США такие шаги могут быть восприняты как потеря лица. Вкупе с продлением договора СНВ это может дать республиканцам аргументы для критики демократов.

Пока такого выхода, который устроил бы обе стороны, не просматривается. А значит, вполне вероятно, что противостояние России и США будет нарастать. Это серьезно увеличивает риски для мировой экономики и биржевых рынков», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций.

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