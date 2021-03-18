Кострома, , 14:41 — REGNUM Костромским депутатам хотят запретить ругаться матом и снимать коллег на заседаниях без предупреждения — предаёт корреспондент ИА REGNUM. Внести такие изменения в регламент работы думы города Костромы предложили члены комиссии по организации депутатской деятельности, этике и регламенту.

Фотосъёмка в думе © Наталья Диева

В частности, депутатов планируется ограничить в использовании лексики, «не соответствующей нормам современного литературного языка», излишнего выражения эмоций и предостеречь от использования «оскорбительных жестов». Часть изменений касаются проведения видео и фотосъёмки. Теперь перед заседанием депутат, желающий снимать коллег, должен сообщить о своём намерении председателю думы. Кроме этого, будут определены места в зале, откуда можно проводить съёмку, не мешая коллегам.

«Один из депутатов гордумы регулярно снимает коллег на заседаниях. Конечно, ничего тайного и крамольного мы не говорим и не делаем, но мне кажется, такая видеосъёмка может создавать определённый дискомфорт для моих коллег. Не все депутаты блестящие ораторы. К тому же, иногда возникают ситуации, когда депутат эмоционально высказался, почесал ухо… Мы не знаем, куда потом пойдут эти записи. Может быть, потом этот человек будет использовать их для того чтобы выставить коллег в невыгодном свете, или тиражировать в своей избирательной кампании. Полагаю, такая съёмка не совсем корректна и может смущать людей. Что касается использования лексики, соответствующей нормам современного литературного языка, полагаю, здесь нужны уточнения. Достаточно использовать корректный разговорный стиль общения. Представить ситуацию, когда депутат обращается к коллеге со словами «Не изволите ли сударыня разъяснить ситуацию, произошедшую давеча», трудно», — прокомментировал инициативу корреспонденту ИА REGNUM депутат, член комиссии по этике Александр Шалаев.

В числе прочего предлагается ограничить порядок и длительность выступлений на пленарных заседаниях так, чтобы это не превращалось в «самопрезентацию депутатов». Выступления планируется сделать чёткими, корректными и лаконичными. Голосовать за или против предлагаемых изменений думцы будут на заседании 25 марта.

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