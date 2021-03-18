Кострома, 18 марта 2021, 14:41 — REGNUM Костромским депутатам хотят запретить ругаться матом и снимать коллег на заседаниях без предупреждения — предаёт корреспондент ИА REGNUM. Внести такие изменения в регламент работы думы города Костромы предложили члены комиссии по организации депутатской деятельности, этике и регламенту.
В частности, депутатов планируется ограничить в использовании лексики, «не соответствующей нормам современного литературного языка», излишнего выражения эмоций и предостеречь от использования «оскорбительных жестов». Часть изменений касаются проведения видео и фотосъёмки. Теперь перед заседанием депутат, желающий снимать коллег, должен сообщить о своём намерении председателю думы. Кроме этого, будут определены места в зале, откуда можно проводить съёмку, не мешая коллегам.
В числе прочего предлагается ограничить порядок и длительность выступлений на пленарных заседаниях так, чтобы это не превращалось в «самопрезентацию депутатов». Выступления планируется сделать чёткими, корректными и лаконичными. Голосовать за или против предлагаемых изменений думцы будут на заседании 25 марта.
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