Пенза, , 14:00 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 18 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 59,43%. За сутки инфекцию выявили у 113 человек, 15 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей от 6 месяцев до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Лидирует по числу зарегистрированных случаев инфицирования за сутки Пенза — 46 человек. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 7235 человек, сняли с коронавирусного учета 94 351 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 768 031 человек, осуществили более 818 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области число инфицированных, по информации на 18 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 40 644 человека. Выздоровели всего 36 911 пациентов, или 90,8% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 119 человек. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 485 пациентов, трое — за сутки.

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