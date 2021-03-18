Новосибирск, , 13:51 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 18 марта, проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. По мнению министра культуры региона Натальи Ярославцевой, 18 марта — особенная дата для всей России.

«Семь лет назад в этот день произошли события, которые были связаны с выбором пути жителей Крымского полуострова. 18 марта — особенная дата для крымчан, севастопольцев и всей России. Фестиваль «Крымская весна» посвящён истории и культуре полуострова», — отметила Ярославцева.

Так, в Доме культуры имени Октябрьской революции прошёл концерт. До конца марта в рамках фестиваля в Новосибирской области пройдёт ряд выставок и экспозиций: межрегиональный поэтический марафон «Не спи, поэт», квартирник «Крымская весна», исторический аудиоэкскурс «Как Крым присоединяли к России: история в памятниках», дискуссия в рамках клуба «Субботний кинолекторий» «Освоение Крыма», студенческий фестиваль-конкурс «Молодая Россия», спектакль по пьесам А.П. Чехова «Медведь» и «Юбилей», «Неделя истории», посвященная празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией, и многое другое.