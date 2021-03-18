Москва, , 13:51 — REGNUM Регулярные встречи президента России с жителями Крыма становятся хорошей традицией. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

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«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — заявил Путин.

«Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России. Встречи с крымчанами, севастопольцами приуроченные к этой без всякого преувеличения исторической дате становятся у нас традицией. Считаю важным и необходимым постоянно поддерживать такой прямой контакт с вами. Вы знаете ситуацию на месте, сталкиваетесь и с нерешёнными пока задачами, проблемами. Вы знаете о них лучше даже профильных экспертов», — указал он.