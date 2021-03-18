Горно-Алтайск, , 13:51 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в январе скончались жители Горно-Алтайска и Майминского района 73 и 82 лет, а также 32-летняя жительница Горно-Алтайска.

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«По заключению патологоанатомов, во всех случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Всего за время пандемии, таким образом, в республике зафиксировано 216 случаев смерти среди носителей коронавируса. 196 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.