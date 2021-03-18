Добрянка, Пермский край, , 13:51 — REGNUM В городе Добрянка пермского края суд вынес приговор 70-летнему жителю, признав его виновным в преступлениях против семьи, сообщает СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминировали убийство, истязание и угрозу убийством. По данным следствия, в августе 2020 года пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал 69-летнюю супругу и угрожал убийством. 29 августа пьяный пермяк нанес смертельные ножевые ранения 50-летнему зятю. После совершения убийства, демонстрируя нож, мужчина угрожал убийством жене и 47-летней дочери.

Суд приговорил пенсионера к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, мужчина должен выплатить компенсацию своей семье в размере 1 млн рублей.