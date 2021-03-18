Чита, , 13:51 — REGNUM Забайкальские спасатели предупредили об ухудшении метеорологических условий в Чите. По их данным, с 18:00 местного времени 18 марта и до 09:00 19 марта 2021 года на территории столицы Забайкалья ожидается неблагоприятная обстановка для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

При этом уровень предельно допустимой концентрации не будет превышен.

«По возможности проводите проветривание помещений только с помощью кондиционеров, не выезжайте за город на отдых и перенесите занятия физкультурой в закрытые спортзалы и комплексы», — рекомендуют в МЧС.

Тем временем, синоптики отмечают, что 19 марта ночью в Чите пройдёт небольшой снег, днем будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью составит 10−12°С, днем около 0 °C.