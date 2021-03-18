Москва, , 13:52 — REGNUM По итогам февраля 2021 года российские дилеры реализовали 5361 автомобиль китайских компаний — на 80% больше, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Лидером среди российских регионов по продажам новых машин китайских компаний является Москва. В феврале здесь было продано 597 экземпляров новых машин из КНР.

На втором месте по продажам автомобилей из Китая находится Московская область. В этом регионе в прошлом месяце было реализовано 498 таких машин. Тройку лидеров в региональном рейтинге замыкает Санкт-Петербург — 347 проданных китайских автомобилей.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Краснодарский край (336 ед.) и Челябинская область (242 ед.).

Напомним, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, автокомпании КНР экспортировали в феврале 105 тыс. автомобилей, что на 12,5% меньше по сравнению с январем текущего года и в 1,3 раза больше, чем в феврале прошлого года.

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