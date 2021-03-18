Москва, , 13:50 — REGNUM Заявление президента США Дональда Байдена о российском лидере Владимире Путине является вызовом не только России, но и всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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«У этого сумасшедшего ковбоя красного кнопка, и мы не знаем в каком состоянии он проснется завтра и какие будут последствия… Это серьезный вызов не только нашей стране, это вызов всему миру», — заявил Неверов.

Он призвал страны мира сделать свои выводы.

«Мы тоже сделаем вывод. Любви у нас точно уже не будет», — отметил парламентарий.

В целом высказывание Байдена он расценил как «маразм и сумасшествие».

По его мнению, неслучайно высказывание прозвучало накануне седьмой годовщины воссоединения Крыма и России.

«Семь лет нам объявляют санкции, эти санкции постоянные, а президент делает все, что инфраструктура региона развивалась», — сказал депутат.

Кроме того, заявление Байдена он увязал с успехами России в борьбе с коронавирусом.

«Россия первая создала самую эффективную вакцину от коронавируса. Это, конечно, вызывает агрессию у президента США», — считает Неверов.

Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин «признан президентом номер один в мире».

«И сегодня даже в США, где практически общество раскололось, где практически страна стоит на грани гражданской войны, даже там граждане говорят: «Нам бы такого президента, как Путин», — заявил Неверов.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.

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