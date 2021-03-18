Красноярск, 18 марта, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Жестокое убийство, которое совершила красноярка, и последовавшие за ним жуткие события шокировали жителей Красноярского края. Произошедшее они обсуждают в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Напомним, 17 марта в ГСУ СКР по краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в отношении 39-летней жительницы Ленинского района Красноярска. По предварительной версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта женщина распивала спиртное со своим 27-летним сожителем. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине смертельный удар ножом в грудь.

Как сообщало ИА REGNUM, через восемь дней красноярка расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. Затем женщина вызвала грузовое такси, чтобы отвезти холодильник в другой район города. По пути грузчики заметили вытекающую из холодильника кровь. Женщина во всём призналась и была задержана полицейскими.

Эта история шокировала красноярцев. «Это фильм ужасов какой-то», — подчеркнула подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Людмила Б.

«На что она рассчитывала? Что это всё пройдёт незаметно?» — задаётся вопросом Елена Б.

«Вот это новость. Убила, расчленила… Жесть. Женщина…» — рассуждает подписчица паблика «ЧП Красноярск» Юлия З.

«Я представляю, как грузчики обалдели от такого расклада», — отметил Dennis K.

Многие подписчики пришли к выводу, что к такому финалу привело злоупотребление алкоголем.

«Много горя приносит людям алкоголь», — пишет подписчица паблика «Я живу в Красноярске» Евгения Б.

«Такое часто случается, что во время попойки кто-то кого-то убивает, или дерутся так, что кто-то инвалидом остаётся, пьяные и не контролируют себя ни в разговоре, ни в действии», — комментирует Никита Д.