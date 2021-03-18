Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM Дорожные службы Свердловской области перешли на усиленный режим из-за гололеда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

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В регионе ожидают сильный гололёд из-за перепадов температур с 19 по 21 марта. «Бороться с зимней скользкостью на дорогах будет до 400 единиц техники одновременно», — заявляют в департаменте.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за затянувшихся холодов в регионе позже начнётся клещевой сезон.

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