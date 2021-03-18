Тирасполь, , 13:51 — REGNUM В Приднестровье члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение ужесточить карантинные ограничения с 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Общественный транспорт в республике будет работать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Кафе и ресторанам разрешено работать только до 22:00. Вводится также временный запрет на массовые мероприятия, в том числе и на вечеринки.

Кроме того, руководителям предприятий рекомендовано 50% персонала перевести на удалённый режим работы. Лицам пожилого возраста рекомендовано перейти на самоизоляцию.

Стоит отметить, что в Приднестровье доставили вакцину от COVID-19, произведённую компанией AstraZeneca. В республике решили пока не использовать этот препарат, так как в ряде европейских стран есть опасения, что он может принести вред здоровью.

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