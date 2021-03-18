Элиста, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 176 млн рублей на строительство девятиэтажного жилого дома в Элисте, сообщает официальный сайт правительства России.

Жильё в новом многоквартирном доме будет построено для заселения горожан, проживающих ранее в доме №15 во втором микрорайоне. 26 февраля 2020 года здесь произошёл хлопок газа. Проведённые обследования дома выявили множество дефектов, проживать в нём опасно.

Ранее в ходе рабочей поездки в Калмыкию председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал оказать помощь пострадавшим от взрыва газа элистинцам. Проект строительства девятиэтажного прошёл госэкспертизу, территория подготовлена для строительных работ.

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