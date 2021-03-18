Тамбов, 18 марта, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области в честь празднования Крымской весны сегодня, 18 марта, запустили воздушный шар. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбове запускают воздушный шар

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В честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Тамбовской области проходит много акций и мероприятий. Праздник в Тамбове начали с запуска воздушного шара, который летал на высоте 300−400 метров. К корзине был привязан большой баннер с надписью «Россия. Крым. Тамбов. Мы вместе».

С очередной годовщиной Крымской весны поздравил жителей полуострова и региона глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, напомнив, что семь лет назад жители полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. За это время в Крыму произошло много изменений: был построен 19-километровый мост, новый аэропорт, крупнейший на юге России медицинский центр, динамичное развитие получила туристическая отрасль. Впервые за долгие годы технически обновился Черноморский флот.

«Всё это говорит только об одном: 18 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя сделали правильный выбор», — подчеркнул Александр Никитин, пожелав полуострову процветать и развиваться, а сотрудничеству между регионами — «расширять горизонты».

Глава региона напомнил, что Тамбовщину связывают с республикой Крым давние деловые и культурные отношения. Алушта и Тамбов — города-побратимы. Дружба между администрацией области и воинской частью Черноморского флота Севастополя поддерживается с 1997 года. Тамбовские призывники регулярно отправляются служить на Черноморский флот, поддерживаются шефские связи с воинской частью. Тамбовчане проводят отпуск и каникулы на крымских курортах, а молодёжь активно участвует в форумах, которые проходят на территории полуострова.

В 2017 году между Тамбовской областью и Крымом подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, благодаря которому социальное и экономическое сотрудничество получило новый импульс.