Саратов, , 14:02 — REGNUM В Саратове 18 и 19 марта проходят мероприятия, посвященные присоединению Крыма с Россией. Городские учреждения культуры подготовили более 25 тематических программ.

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Так, в клубах и библиотеках организованы выставки детского рисунка «Наш Крым. Наша Россия», «Уголок России — отчий дом», «Крымские пейзажи», фотовыставки, посвященные Крыму и Сквастополю, онлайн-презентация «Крым — частица России: хроника событий».

В музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского откроется выставка «Оборона Севастополя 1854 — 1855 годов», повествующая о событиях Крымской войны, а также состоится мультимедийная лекция «Севастопольские рассказы Л.Н. Толстого».

В городском центре имени П. А. Столыпина 18 марта в 18:00 (местное время) состоится тематический киносеанс с показом фильма «Крымский мост», а в инстаграм-аккаунте библиотеки №37 пройдет прямой эфир с презентацией книги «Севастополь в сердцах саратовцев».

Также для горожан подготовлены множество концертных программ и театрилизованных выступлений.

КАк сообщало ИА REGNUM, в Казани с 18 по 20 марта пройдут мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Фестиваль «Крымская весна» включает в себя викторины, праздничные концерты, литературный марафон и другие мероприятия.

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