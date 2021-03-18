Новосибирск, , 13:43 — REGNUM Новосибирской области из федерального бюджета выделят средства на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

«Принято решение направить 1,4 млрд рублей бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования», — уточнил Жуков.

Первый заместитель председателя Госдумы отметил, что решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.