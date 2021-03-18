Джакарта, , 13:43 — REGNUM Ряд районов в Джакарте и окрестностях пострадали из-за 196 наводнений в течение двух месяцев, с января по февраль 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

В течение 2021 года, с января по февраль, зафиксировано 196 наводнений. В этот период наибольшее количество осадков, вызвавших наводнение, выпало 20 февраля.

Наводнения были вызваны рядом факторов, начиная с плохого стока воды, дренажной системы и заканчивая мусором.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии хочет, чтобы обучение в школах возобновилось в июле 2021 года.

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