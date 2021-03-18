Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Красносельского районного суда Петербурга, который ранее оштрафовал инвалида по слуху Евгения Агафонова, задержанному за участие в несанкционированной массовой акции 31 января 2021 года в центре Северной столицы. Горсуд производство по делу прекратил за отсутствием состава правонарушения, сообщили в пресс-службе суда.

Во время рассмотрения дела в районной инстанции по показаниям полицейских было установлено, что Агафонов добровольно участвовал в несогласованном публичном мероприятии в виде митинга переходящего в шествие, в поддержку Алексея Навального.

Однако сам Агафонов вину не признал и сообщил, что является инвалидом по слуху, в связи с чем требований сотрудников полиции слышать не мог, а в отделе полиции, куда его привезли в автозаке, сурдопереводчика ему не предоставили. Решением горсуда Агафонова освободили от наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей.