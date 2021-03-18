Санкт-Петербург, 18 марта, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Красносельского районного суда Петербурга, который оштрафовал инвалида по слуху Евгения Агафонова, задержанного за участие в несанкционированной уличной акции 31 января 2021 года в центре Северной столицы. Горсуд производство по административному делу прекратил за отсутствием состава правонарушения, сообщили 18 марта в пресс-службе суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Во время рассмотрения дела в районной инстанции по показаниям полицейских было установлено, что Агафонов добровольно участвовал в несогласованном публичном мероприятии в виде митинга, переходящего в шествие, в поддержку Алексея Навального.

Однако сам Агафонов вину не признал и сообщил, что является инвалидом по слуху, в связи с чем требований сотрудников полиции он слышать не мог, а в отделе полиции, куда его привезли в автозаке, сурдопереводчика ему не предоставили. Решением горсуда Агафонова освободили от назначенного районный судом наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обжаловать в вышестоящей инстанции решение суда в отношении глухонемого мужчины «за выкрикивание лозунгов» во время незаконной акции в Санкт-Петербурге 31 января.