Москва, , 13:43 — REGNUM Посещение президентом России Владимиром Путиным 25 марта Афин, где должен пройти военный парад в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821−1829 годов, не планируется. Об этом 18 марта рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В графике президента нет поездки в Грецию», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков не уточнил, кто будет от имени России находиться на торжествах в Афинах и посоветовал этот вопрос задать министерству иностранных дел РФ.

Отметим, 25 марта в Греции намечено проведение военного парада в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821−1829 годов против ига Османской Империи, которое продолжалось на протяжении почти девяти веков. В этой борьбе греческому народу помогли Российская империя, Франция и Великобритания, при этом ключевой в данной борьбе стала победа России над Турцией в войне 1828−1829 годов.